В США раскрыли, в какую сумму обойдется реконструкция Белого дома

Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить $0,9 млрд на масштабные строительные проекты на территории Белого дома, пишет The Washington Post.

По данным газеты, Трамп собрал средства на перестройку здания у частных лиц, а также у ряда ведомств, не посчитал нужным запрашивать финансирование у Конгресса.

Собранные деньги американский лидер направил на счет, предназначенный для трат на плановое обслуживание президентской резиденции.

Стоимость проекта, согласно первоначальным планам, должна была составить $200 млн, позже цена выросла до $300 млн, далее — до $400 млн, затем — до $600 млн, пояснили журналисты.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал преобразить Белый дом, пристроить к нему огромный бальный зал. Он отметил, что строительство не затронет существующие части здания.

Вместе с тем, как позже стало известно, строительные бригады снесли значительную часть восточного крыла, в котором обычно жили первые леди государства.

Действия Трампа вызвали резкую реакцию в США. В частности, Фонд сохранения исторического наследия обратился в суд с требованием немедленно остановить строительство роскошного бального зала.