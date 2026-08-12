Зеленский рассказал о разговоре с Пашиняном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Украины Владимира Зеленского с годовщиной основания Киево-Печерской лавры.

Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«[Эта] важная дата для христиан всего нашего региона. Договорились и дальше быть на связи», — заявил Зеленский.

Политик также назвал отношения Украины и Армении конструктивными и призвал Ереван и дальше поддерживать постоянный диалог. Зеленский и Пашинян также обсудили итоги визиты украинского лидера в армянскую столицу.

4 мая Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении. Тогда он проводил переговоры с Пашиняном на английском языке.