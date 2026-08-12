Гражданство США не продается: Рубио резко высказался о «родильном туризме»

Госдеп США создал специальный отдел по борьбе с так называемым «родильным туризмом», рассказал в соцсети Х глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио.

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты придерживаются жесткой позиции — гражданство державы не продается.

Вместе с тем, уточнил Рубио, хорошо организованные сети турагентов наживаются на эксплуатации американских законов, инструктируют иностранцев, организовывают поездки, жилье, поддельные документы.

Глава Госдепа уточнил, что ведомство создало целевую группу по предотвращению этой незаконной практики. Он добавил, что за месяц сотрудники этой группы отозвали свыше 600 виз у иностранных граждан по всему миру.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете туризма, который нацелен лишь на рождение ребенка для получения им гражданства.

Документ предусматривает аннулирование виз, выдворение и бессрочный запрет на посещение США для иностранцев, причастных к «родильному туризму».

Кроме того, по данным из открытых источников, власти США намереваются депортировать беременных иностранок — как прибывших в последние месяцы, так проживающих на территории страны на протяжении значительного времени, имеющих визы и ВНЖ.