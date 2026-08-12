Попытки президента Украины Владимира Зеленского спровоцировать третью мировую войну провалились.

Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Зеленский только что провел две операции, чтобы спровоцировать глобальную катастрофу, но они полностью провалились! Болгария: его дрон был разоблачен премьер-министром [Руменом] Радевым! Германия: скорее всего, операция под ложным флагом, которая могла бы спровоцировать третью мировую войну, если бы предыдущий случай с саботажем "Северного потока" не насторожил власти», — указал политик.

Филиппо также назвал Зеленского «кровавой марионеткой европейских ястребов», отметив, что украинский лидер был «пойман с поличным».

Ранее стало известно, что Германия не исключает версию причастности Украины к инциденту с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в аэропорту Лейпцига/Галле с целью дискредитировать Россию. Речь идет о происшествии, которое произошло 6 августа.

8 августа МИД Болгарии вызвал украинского посла после инцидента со взрывом дрона на территории страны. Министерство обороны европейской страны провело предварительный анализ обломков и заявило, что дрон, скорее всего, является БПЛА-приманкой типа «Майя», которые широко используются Вооруженными силами Украины.