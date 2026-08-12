Двойник Гитлера из Украины задержан в Словакии с нацистскими реликвиями

В Словакии задержан гражданин Украины, обвиняемый в хранении экстремистских материалов. Как сообщает словацкий портал Marker, у мужчины, обладающего внешним сходством с Адольфом Гитлером, изъяты предметы с нацистской символикой. Инцидент произошёл на территории республики, подробности задержания не раскрываются.

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По данным полиции, у обвиняемого в рюкзаке и непосредственно на нём находились экстремистские символы, отсылающие к нацистской идеологии. Среди изъятых вещей — значок с изображением нацистского орла, держащего в когтях свастику, а также медаль «Железный крест» со знаком СС в центре. Власти Словакии квалифицируют данные предметы как запрещённую атрибутику, хранение которой преследуется по закону.

Личность задержанного не раскрывается, однако его внешнее сходство с Гитлером привлекло дополнительное внимание СМИ. В Словакии действуют строгие законы против пропаганды нацизма, и хранение подобных материалов может повлечь уголовную ответственность. Местные правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия и возможную цель использования изъятых предметов.

Этот случай вновь поднимает вопрос о борьбе с экстремизмом в Европе. Словацкие власти заявляют о нулевой терпимости к любым проявлениям нацистской идеологии. Задержанному грозит судебное разбирательство, а также возможная депортация и запрет на въезд в страны Евросоюза. Ожидается, что в ближайшее время будут опубликованы дополнительные детали дела.