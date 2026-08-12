Правоохранительные органы ФРГ рассматривают версию о возможной причастности Украины к инциденту с дроном, начиненным взрывчаткой, в аэропорту Лейпциг/Галле, пишет немецкая газета Zeit со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, инцидент произошел 5 августа, в той части аэропорта, где находились украинские транспортные самолеты.

Обозреватели заметили, что Генеральная прокуратура ФРГ на фоне ЧП начала расследование по подозрению в покушении на теракт и опасном вмешательстве в воздушное сообщение.

Следователи выдвинули ряд версий, назвали страны, которые могли быть причастны к инциденту.

«В числе подозреваемых может оказаться Украина. Она хорошо разбирается в дронах и могла бы быть заинтересована в операции под чужим флагом, то есть в нападении, которое должно было бы выглядеть как российское», — предположили авторы статьи.

Эксперты силовых ведомств допускают, что целью подобной инсценировки могло стать обоснование дальнейшей финансовой и военной помощи Киеву со стороны Берлина, пояснили журналисты.