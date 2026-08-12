«Иран выиграл»: в Германии призвали Трампа признать фиаско

Администрация Дональда Трампа оказалась в тупиковой ситуации, не имея ни одного приемлемого варианта развития событий в конфликте с Ираном.

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Как отмечает немецкое издание Spiegel, попытки президента США выдавать желаемое за действительное, заявляя о полном контроле над Ормузским проливом, разбиваются о суровую реальность: иранский режим продолжает блокировать судоходство, а внешнеполитический авторитет Вашингтона стремительно падает.

«Администрации в Вашингтоне придется признать простую, но неприятную истину: Иран выиграл эту войну», — констатирует издание.

По оценкам экспертов, Трампу не удалось достичь ни одной из поставленных целей: исламистское руководство остается у власти, ядерная программа не остановлена, а ущерб для мировой экономики от действий в Персидском заливе продолжает расти. При этом возможности для эскалации ограничены сокращением запасов боеприпасов и категорическим нежеланием американского общества ввязываться в новую бесконечную сухопутную войну.

В сложившихся условиях перед Белым домом стоят лишь «плохой и очень плохой» варианты выхода из кризиса.

«Очень плохой» — это полное отступление и попытка забыть о ближневосточном направлении, что станет катастрофой для безопасности региона и особенно Израиля. Второй, «плохой» вариант — это болезненные для Трампа уступки: согласие на взимание Тегераном и Оманом платы за проход через пролив, а также смягчение санкций ради возвращения к ядерной сделке.

Ирония ситуации заключается в том, что для предотвращения глобального энергокризиса Западу придется фактически вернуться к модели соглашения 2015 года, заключенного Бараком Обамой. Только теперь цена вопроса для США будет значительно выше, так как позиции Тегерана на переговорах спустя 11 лет стали гораздо сильнее. В сложившихся обстоятельствах для Трампа вопрос победы уже не стоит — речь идет исключительно о минимизации геополитического и экономического ущерба.