Глава МИД Польши Сикорский пригрозил Маску из-за Украины

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с публичными претензиями к американскому предпринимателю Илону Маску. Поводом для конфликта стало исключение Польши из европейского региона связи в системе спутникового интернета Starlink.

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Обращаясь к миллиардеру, польский дипломат потребовал прекратить дискриминацию местных пользователей. Сикорский предупредил, что в противном случае Варшава может пересмотреть финансовые договоренности.

— Эй, Илон Маск, здоровяк, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, иначе мы можем пересмотреть вопрос о выплате тебе 50 миллионов долларов в год за твои услуги, — написал Сикорский на своей странице в X.

Украина с начала военного конфликта с Россией в феврале 2022 года применяют терминалы спутниковой связи Starlink. Услуги для нужд Киева оплачивает Варшава.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил своего коллегу из США Дональда Трампа разрешить использование спутниковой сети Starlink для нанесения ударов вглубь территории России.