Экс-посол Украины в США не внесла за себя залог в $134 тысяч: что ей грозит
Бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина не внесла за себя залог в 6 млн гривен ($134 тыс). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).
По данным агентства, Стефанишина подозревается в недостоверном декларировании доходов и незаконном обогащении почти на 14 млн гривен (почти $311 тыс.).
В ВАКС уточнили, что экс-посол, согласно постановлению инстанции, должна была внести залог до 11 августа.
Журналисты пояснили, что на фоне невыплаты залога, антикоррупционные органы могут обратиться в суд с ходатайством об изменении Стефанишиной меры пресечения.
Решение экс-посла объясняется тем, что она 11 августа направила в апелляционную палату ВАКС жалобу на решение о мере пресечения, пояснили обозреватели.
В том случае, если апелляционная палата отклонит жалобу, Стефанишина планирует внести залог, отметили авторы статьи.