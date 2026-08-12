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Депутат Егоян: механизма исключения Армении из ЕЭАС не существует

Газета.Ru

В настоящее время не существует механизма исключения Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил депутат парламента республики от правящей партии «Гражданский договор» Арман Егоян, передает РИА Новости.

В Армении заявили, что страну не могут исключить из ЕАЭС
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«Армения является полноправным членом Евразийского экономического союза, и механизма исключения из ЕАЭС не существует, если только государство само не заявит о выходе или не инициирует процесс выхода», — сказал парламентарий.

Егоян добавил, что в таможенном союзе не может быть «ни санкций, ни запретов», которые могли бы стать препятствием для торговли.

Накануне Москва призвала Ереван до декабря 2026 года провести референдум о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в ЕАЭС. Одновременно у Еревана возникли проблемы в ОДКБ: из-за долгов по взносам республику могут лишить права голоса. Почему Армении предлагают определиться между ЕС и ЕАЭС и что происходит с ее участием в ОДКБ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России обвинили Армению в моральном разложении.