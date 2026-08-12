Навроцкий отказался считать Балтику внутренним морем НАТО

Заявления о том, что Балтийское море превратилось во внутреннюю акваторию НАТО, не соответствуют действительности. Об этом заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий.

"Я хочу заверить всех вас, что, хотя это и следует из картографии, из анализа карт, на самом деле это не совсем так", - отметил Навроцкий, выступая по случаю спуска на воду новейшего фрегата польских ВМС Wicher ("Вихрь") в Гдыне.

Трансляцию выступления польского лидера вел телеканал TVP Info.

Ранее ведущие польские политики, в том числе глава МИД Радослав Сикорский, неоднократно заявляли о том, что со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии Балтийское море превратилось во внутреннюю акваторию альянса.