Американист рассказал, что ждать от последнего законопроекта Грэма*

Политики, поддерживающие расширение антироссийских санкций, стремятся ускорить процесс принятия законопроекта, который предусматривает новые ограничения в отношении России и крупнейших покупателей российских энергоресурсов, предложенного покойным сенатором Линдси Грэмом*. Подробнее о том, что стоит ждать от последнего проекта умершего сенатора, рассказал политолог Малек Дудаков.

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Грэм* лично разрабатывал документ, затем его одобрил Сенат, после чего он попал в Палату представителей. Там его рассмотрят после летних каникул в сентябре. Документ предусматривает возможность введения пошлин до 100 процентов на товары из крупнейших стран — покупателей российских нефти и газа. Однако в проект всегда могут внести правки.

— В него могут внести правки, поэтому его могут принять как новый билль, за который Сенату вновь предстоит голосовать. Это процесс не быстрый, — отметил эксперт.

По словам Дудакова, для президента США Дональда Трампа такой закон может стать потенциальным рычагом давления на Москву и ее партнеров — Китай, Индию и других.

— Единственно, у Трампа сократится пространство для маневра. То есть в рамках этого билля Трампа могут заставить какие-то санкции вводить, даже если ему этого не хочется... Более чем уверен, что никакого введения стопроцентных тарифов против Китая и Индии мы не увидим, потому что это будет означать крах американской экономики, — добавил Дудаков.

Например, в 2025 году Трамп уже угрожал Пекину стопроцентными тарифами. Сразу после громких заявлений американского лидера произошло резкое снижение фондового рынка США. Санкционный билль — это просто рычаг давления, элемент противостояния между Трампом и Конгрессом, передают Новости Mail.

В пятницу, 7 августа, после заседания, трансляция которого велась на сайте верхней палаты законодательного органа, стало известно, что сенат Конгресса Соединенных Штатов одобрил законопроект об ужесточении американских санкций в отношении России и Ирана.

12 июля Грэм*, известный ярой поддержкой Украины и антироссийскими высказываниями, умер от непродолжительной болезни. За два дня до этого он был в Киеве с очередным визитом. Как могут измениться отношения РФ и США после его смерти, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.