В Сербии выступили с неожиданным заявлением о санкциях против Москвы

Белграду не следует вступать в Европейский союз и вводить ограничительные меры против России ради собственного блага, заявил председатель оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович. Об этом пишет ТАСС.

Политик признал, что для него лично является неприемлемой идея о введении санкций против России. Он добавил, что соратники по партии разделяют его взгляды.

«Но еще более неприемлемо признавать сецессию нашей южной провинции Косова и Метохии, что является главным условием Запада для вступления Сербии в ЕС», — уточнил Йованович.

По его словам, на позицию партии по ЕС влияют и другие факторы. В частности, НДП не одобряет то, что Брюссель требует изменить миграционную политику республики.

Лидер партии констатировал, что Сербия сможет вступить в ЕС только в качестве «побежденной и униженной нации», а это абсолютно недопустимо. Он добавил, что Запад, который ведет боевые действия против России в настоящее время — это тот же Запад, который с 1990 года вел войну против Сербии.

Ранее Йованович сообщил, что Сербия сочувствует людям с обеих сторон конфликта на Украине, и, за исключением неонацистских элементов, скорбит о всех жертвах противостояния, но никогда не пойдет против русских.

Политик подчеркнул также, что Белграду не следовало принимать Владимира Зеленского, проводить с ним переговоры.