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СМИ: Вэнс предупредил Зеленского из-за атак на КТК

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Владимира Зеленского о необходимости прекратить атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц двух стран.

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В Китае заявили, что Россия ударила по самому уязвимому месту Украины

Москва ударила по самому уязвимому месту Киева, вызвав масштабные проблемы в Черном море. Как сообщает китайское Sohu, пока Украина упивалась своей «победой», российским войскам удалось перечеркнуть ее победные реляции.

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Кобахидзе выступил с призывом по России

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что политические разногласия и ошибки прошлого не должны становиться причиной вражды между грузинским и российским народами, передает РИА Новости.

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В России назвали главного виновного в срыве переговоров в Стамбуле

Заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что он не виноват в срыве переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле в 2022 году, — это ложь, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Вторая волна топливного кризиса? В России вновь возникают перебои с бензином

География дефицита широка: Смоленск, Липецк, Запорожье, Краснодарский край, Крым. Дизель при этом есть практически везде, а с 92-м и 95-м может не повезти. Какие действия предпринимает правительство?

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В России освободили экс-морпеха США Роберта Гилмана

В России из-под стражи освободили бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, задержанного в 2022 году в поезде Сухум — Москва за нарушение общественного порядка и нападение на полицейского, передает «Царьград».

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Сын Ирины Усольцевой озвучил версию исчезновения семьи

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Спустя почти год после исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае появилась новая версия. Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой от первого брака, заявил krsk.aif.ru, что его мать, отчим Сергей и пятилетняя сестра, скорее всего, живы и находятся за пределами России.

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Названы четыре пункта, о которых Зеленский попросил Трампа

Владимир Зеленский заявил, что передал США предложения по мирному урегулированию. Как сообщает «Царьград», политтехнолог Павел Дубравский назвал четыре пункта, которые мог попросить Киев.

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Экскаватор на западе Москвы наехал на робота-доставщика

Дорожная авария с роботом-доставщиком произошла на западе столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с места событий.

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Месси опубликовал пост после смерти отца

Нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о смерти отца Хорхе. Он ушёл из жизни 8 августа 2026 года в возрасте 68 лет.

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