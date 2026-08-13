Экс-посол Украины в США Стефанишина рассказала, кто внесет за нее залог

Бывший украинский посол в Вашингтоне и экс-министр юстиции Ольга Стефанишина, по которой возбуждено дело о недостоверном декларировании доходов и незаконном обогащении, объявила, что залог в размере 6 миллионов гривен (эквивалент 134 тысяч долларов) оплатят ее бывшие партнеры по юридической практике.

Ранее в среду телеканал «Общественное» со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда Украины сообщил, что сама Стефанишина эту сумму не внесла. В начале августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что чиновница подозревается в сокрытии доходов и незаконном обогащении на сумму около 14 миллионов гривен (почти 311 тысяч долларов).