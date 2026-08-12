Великобритания посылает сигналы о желании возобновить контакты с Россией, но именно она должна сделать первый шаг. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне, пишет РИА Новости.

Ранее газета The Times сообщила о том, что Великобритания заинтересована в возобновлении военных контактов на высоком уровне, чтобы избежать инцидентов, которые могут спровоцировать прямые боевые действия между странами.

Посол Британии неожиданно высказался о нападении России на НАТО

В российской дипмиссии в Лондоне напомнили, что именно власти Соединенного Королевства в мае 2024 года «под надуманным предлогом выслали российского военного атташе».

«Это разрушило традиционный канал взаимодействия между министерствами обороны. Значит, именно им и нужно сделать первый шаг, чтобы его «починить»», - отметили дипломаты.

Напомним, что посол Андрей Келин ранее заявил, «Российская Федерация не представляет никакой опасности для Великобритании», а если Лондон хочет изобретать новые мнимые угрозы - это его дело.