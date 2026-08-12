Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что политические разногласия и ошибки прошлого не должны становиться причиной вражды между грузинским и российским народами, передает РИА Новости.

На брифинге в администрации правительства он подчеркнул, что сохранение отношений и мирное сосуществование важнее любой политической конъюнктуры или планов отдельных сил. Кобахидзе отметил, что необходима особая осторожность для сохранения связей между народами. Он напомнил о множестве смешанных семей, грузинской диаспоре в России и российских гражданах, проживающих в Грузии.

При этом во вторник премьер заявил, что Тбилиси не намерен восстанавливать дипломатические отношения с Москвой, пока Россия признает суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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Дипотношения были разорваны грузинской стороной в августе 2008 года после признания Россией независимости этих республик. Тбилиси считает их оккупированными территориями. Диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью.