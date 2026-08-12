Британцы выстроились в очереди за солнечными очками

Дефицит солнечных очков возник в Великобритании. В преддверии солнечного затмения британцы часами стоят в очередях, чтобы приобрести этот аксессуар, сообщила газета Sun.

Как пишет издание, сотни британцев выстраиваются в очередях, чтобы приобрести очки для наблюдения за космическим явлением. Запасы таких очков заканчиваются как в онлайн, так и обычных магазинах.

Полное солнечное затмение ожидается 12 августа. Его можно будет наблюдать в узкой полосе, проходящей через север России, Гренландию, Исландию и Испанию. На остальной территории Европы наблюдатели увидят частичное затмение.