В США нашли «шокирующий» способ для усмирения мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует закупить тысячи специальных перчаток, способных наносить болезненные удары электрическим током. На покупку устройств ведомство намеревалось направить до 20 миллионов долларов, сообщает Associated Press (AP).

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Отмечается, что речь идет об устройстве G.L.O.V.E. — Generated Low Output Voltage Emitter, которое внешне представляет собой обычные патрульные перчатки. Электрический режим активируется специальным переключателем, после чего при непосредственном контакте с кожей человека устройство создает ток, который, по утверждению производителя, помогает добиться подчинения в течение нескольких секунд.

«Это мгновенное и резкое воздействие, которое отвлекает внимание. Я сравниваю это с укусом пчелы», — рассказал президент Institute for the Prevention of In-Custody Deaths Джон Питерс, изучающий применение устройства.

При этом Министерство внутренней безопасности США заявило, что пока не готово прокомментировать эти сообщения.

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