В США нашли «шокирующий» способ для усмирения мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует закупить тысячи специальных перчаток, способных наносить болезненные удары электрическим током. На покупку устройств ведомство намеревалось направить до 20 миллионов долларов, сообщает Associated Press (AP).
Отмечается, что речь идет об устройстве G.L.O.V.E. — Generated Low Output Voltage Emitter, которое внешне представляет собой обычные патрульные перчатки. Электрический режим активируется специальным переключателем, после чего при непосредственном контакте с кожей человека устройство создает ток, который, по утверждению производителя, помогает добиться подчинения в течение нескольких секунд.
«Это мгновенное и резкое воздействие, которое отвлекает внимание. Я сравниваю это с укусом пчелы», — рассказал президент Institute for the Prevention of In-Custody Deaths Джон Питерс, изучающий применение устройства.
При этом Министерство внутренней безопасности США заявило, что пока не готово прокомментировать эти сообщения.
Ранее президент США Дональд Трамп запретил «родильный туризм» в США.
«Это стало большим бизнесом, и мы прекращаем этот бизнес», — сказал он.