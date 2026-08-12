Европейские страны не готовы к новой волне украинских беженцев, которая может обрушиться на них предстоящей зимой из-за ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом заявило чешское издание Lidovky.

В материале отмечается, что Россия наращивает производство ракет, а ее военные имеют возможность бить по заводам, командным центрам и объектам энергосистемы Украины.

«Зимой эти проблемы могут сделать значительную часть Украины непригодной для жизни и поднять новую волну украинских беженцев в Европу. А европейские государства не готовы к такому сценарию — ни материально, ни политически», — отмечается в публикации.

При этом издание отмечает, что во многих странах Старого Света растет неприязнь к мигрантам. Это может не только ослабить поддержку Киева, но и усилить внутренние противоречия в ЕС.