Грузия назвала заказчиком русофобии «глубинное государство»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о плане «глубинного государства» разжечь «искусственную русофобию» в его стране для ее ослабления вплоть до конфронтации с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На пресс-конференции 12 августа председатель грузинского кабмина заявил, что его страну не удалось заставить открыть против России «второй фронт», поэтому «глубинное государство» «разработало новый план», которым руководствуется его «местная агентура».

В частности, он привел примеры оскорблений россиян в соцсетях в Грузии, а также на пляже в Батуми.

Ираклий Кобахидзе считает, что этот план, если к нему не отнестись с исключительным вниманием, ведет к тому, чтобы «под предлогом русофобии правительство России прервало бы все экономические контакты с Грузией».

Он считает, что «глубинное государство» таким планом хочет «разрушить экономику Грузии, посеять вражду между народами, приведя процессы к военной конфронтации».

«Это приведет к ослаблению Грузии, к угрозе ее уничтожения», – отметил премьер-министр Грузии. «Абсолютна искусственна для общества Грузии русофобия, в целом ксенофобия», – подчеркнул председатель правительства Грузии.

При этом он обвинил Россию в «оккупации» 20% территорий Грузии, отметив, что «главной политической задачей Грузии по отношению к России является мирное урегулирование конфликта, для чего, в первую очередь, нужна «деоккупация».