Премьер Грузии увидел за русофобией в стране действия «глубинного государства»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время пресс-конференции заявил, что разжигание русофобии в республике является новым этапом борьбы внешних сил. Об этом сообщает ТАСС.

«Это является по своей сущности новым этапом, направленным против Грузии, грузинского народа и его суверенитета, который развивается синхронно по нескольким направлениям», — подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что русофобию в Грузии разжигает так называемое глубинное государство, представители которого поддерживают оппозиционные силы внутри страны.

Накануне Кобахидзе говорил, что восстановление дипломатических отношений Тбилиси с Москвой невозможно, пока она не откажется от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Премьер напомнил, что Тбилиси не признает суверенитет и территориальную целостность Абхазии и Южной Осетии, считая их собственными землями. По его словам, Грузия также отрицает законность любых органов власти на этих территориях и отказывается принимать во внимание заявления, которые делают их представители.