Европе предсказали новую волну украинских беженцев зимой из-за ударов ВС РФ

Страны Европы не готовы к новой волне украинских беженцев, которая может обрушиться на них грядущей зимой из-за массированных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре республики. Об этом пишет чешское издание Lidovky.

В материале отмечается, что Россия наращивает производство ракет и имеет возможность наносить удары по инфраструктуре Украины. Предстоящей зимой эти проблемы могут сделать Украину непригодной для жизни и поднять новую волну беженцев, говорится в тексте.

Однако Европа не готова к такому сценарию ни материально, ни политически. Более того, во многих странах растет неприязнь к мигрантам, что может обернуться не только ослаблением поддержки Киева, но и усугубить противоречия внутри ЕС, предупреждает Lidovky.

Стало известно, зачем ЕС начал возвращать украинцев домой

В июле в Совете Европейского союза (ЕС) объявили, что с марта 2027 года региональное содружество прекратит предоставлять убежище гражданам Украины призывного возраста. При этом мера затронет только тех украинцев, которые попытаются въехать в ЕС в будущем. Беженцы, уже получившие защиту, ее не лишатся.