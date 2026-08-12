В Германии раскритиковали планы расширения полномочий спецслужб

Оппозиционные партии Германии подвергли резкой критике готовящуюся реформу, которая значительно расширяет полномочия внешней и внутренней разведки, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ARD.

Ожидается, что в среду кабинет министров одобрит изменения, которые позволят Федеральному ведомству по охране конституции и Федеральной разведывательной службе не только собирать и анализировать информацию, но и предпринимать активные действия для противодействия угрозам.

Партия «Зеленые» выразила опасение, что получившие расширенные полномочия спецслужбы не будут в достаточной мере контролироваться. Депутат Константин фон Нотц заявил, что реформа размывает существовавшее разделение между разведкой и полицией, и предупредил о возможности действий против граждан без прозрачности и должной правовой проверки.

Свободная демократическая партия также раскритиковала инициативу. Ее лидер Вольфганг Кубики обвинил министра внутренних дел Александра Добриндта в нарушении «исторического табу», напомнив о строгом разделении между спецслужбами и полицией, имеющем исторические причины. Он выступил против создания «тайной полиции» и потребовал полного судебного контроля при вмешательстве в основные права граждан.

Партия «Левые» назвала планируемую реформу «безответственной» и также указала на отказ от исторического принципа разделения между полицией и спецслужбами. В Германии напоминают, что во времена национал-социализма Гестапо, обладавшее широкими полномочиями, подавляло инакомыслие и преследовало евреев и другие группы населения.