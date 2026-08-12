В аппарате бывшего канцлера ФРГ хотели быстрого поражения Украины в конфликте с Россией еще до его начала. Об этом 12 августа заявил экс‑премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью порталу Free Press.

В интервью Джонсон сослался на разговор с одним из высокопоставленных представителей канцелярии Германии. По словам экс‑премьера Великобритании, немецкий чиновник спросил: «Не будет ли лучше, если это просто случится быстро, и украинцы проиграют, и все это закончится?».

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Между тем агентство Bloomberg в августе сообщало о том, что бывшие высокопоставленные чиновники из России, Великобритании, Франции и Германии провели тайную встречу в Вене, где обсудили условия мирного урегулирования украинского кризиса.

По информации источников агентства, на встрече присутствовали бывший советник по национальной безопасности Великобритании Тим Барроу, опытный французский дипломат Пьер Вимон и занимавший пост государственного секретаря Германии Маркус Эдерер.