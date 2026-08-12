Американский адвокат, основатель юридический фирмы Amsterdam & Partners LLP Роберт Амстердам уверен, что Ереван следует украинскому сценарию в гонениях на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ). Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Армении усилилось противостояние между премьер-министром Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью. С 2025 года политик активно критикует ААЦ, обвиняя в том числе и в нарушении обета безбрачия. Также армянский спецназ вошел на территорию Первопрестольного Эчмиадзина, где находится резиденция католикоса. Перед этим два архиепископа были арестованы по обвинению в призывах к захвату власти.

При этом настоящей причиной считается патриотическая позиция католикоса Гарегина II и поддержка им оппозиционных сил.

Американский адвокат Роберт Амстердам обратил внимание на то, что против главы Армянской апостольской церкви «были возбуждены ложные уголовные дела».

«Власти любыми средствами стремятся, по сути, перестроить церковь, пытаясь превратить ее в некое подразделение аппарата премьер-министра. Создается впечатление, что они следуют украинскому сценарию», - отметил он.

Эксперт уверен, что своими действиями правительство Армении открыто нарушает европейское и международное право, попирает 1700-летнюю историю церкви и игнорирует ее ключевую роль в истории народа.

«То, что сегодня происходит в Армении, не может быть предано молчанию ни Вашингтоном, ни Брюсселем, ни кем бы то ни было в мире, кто уважает религиозную свободу», - заявил Амстердам.

Напомним, что официальный Киев ранее организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на священнослужителей и прихожан. Так, осенью 2022 года Служба безопасности Украины провела серию обысков в епархиях канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе в Киево-Печерской лавре.

В 2023-м суд разрешил выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. А летом 2024 года на Украине приняли закон, позволяющий запретить деятельность Украинской православной церкви в стране.