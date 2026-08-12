Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь попытался снять с себя ответственность за провал стамбульских мирных переговоров весной 2022 года. В интервью порталу Free Press он назвал утверждения о своей роли в срыве дипломатического процесса «полной и абсолютной чушью», заявив, что британская сторона лишь поддерживала решение Киева продолжать боевые действия.

Джонсон отметил, что европейские лидеры именно его обвинили в том, что во время визита в Киев он "помешал всем планам" и "сделал невозможным заключение мирного соглашения".

"Это полная и абсолютная чушь", - утверждает Джонсон. "Не было ни одного европейского или западного лидера, который мог бы остановить украинцев от борьбы за свою страну", — подчеркнул Джонсон.

По его словам, в ходе визита в Киев он лишь озвучил позицию Лондона: "Если вы хотите сражаться, то мы будем с вами".

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Однако эти заявления прямо противоречат показаниям участников тогдашней украинской делегации. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее описал, как происходило общение главы британского правительства с украинскими властями в то время: "Когда мы вернулись из Стамбула, Борис Джонсон приехал в Киев и сказал, что мы вообще ничего с ними не подпишем, и давайте просто воевать".

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону отмечал, что переговорный процесс в 2022 году был практически завершен и стороны были близки к финализации соглашений. По словам главы государства, после того как Россия отвела войска от Киева, украинская сторона «выбросила» все наработки в мусор, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести какие-либо переговоры с Москвой и конфликт продолжился.