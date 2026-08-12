В России объяснили новое требование Вэнса к Зеленскому

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков прокомментировал информацию о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс лично потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В разговоре с «Рамблером» аналитик объяснил, почему атаки Киева на этот энергетический маршрут вызывают сильное раздражение в Вашингтоне и почему согласие Украины может оказаться лишь временной паузой.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Вэнс озвучил требование прекратить удары по КТК во время телефонного разговора с Зеленским. По данным издания, в Киеве согласились выполнить просьбу администрации Дональда Трампа, рассчитывая взамен получить от США лицензию на производство зенитных ракет для комплексов Patriot и закупить несколько сотен таких снарядов до наступления зимы. В Вашингтоне отметили, что КТК является критически важным каналом поставок казахстанской нефти в Европу.

Эксперт подчеркнул, что главными жертвами украинских атак на инфраструктуру консорциума становятся именно крупные американские энергетические гиганты, работающие в Казахстане.

«От этих ударов и остановки погрузки на КТК страдают прежде всего американские компании, такие как Chevron и ExxonMobil. Они широко представлены в Казахстане через соглашения о разделе продукции, где казахстанские структуры участвуют лишь частично. Когда из-за атак танкеры не могут загрузиться, компаниям просто некуда девать нефть внутри страны. В отличие от казахстанских производителей, которые могут перенаправить часть сырья по системе "Транснефти", у международных консорциумов такой возможности практически нет. Обходные пути через Каспий и трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан обходятся намного дороже, требуют больше времени, и ни один альтернативный маршрут физически не способен заменить КТК, прокачивающий более 50 миллионов тонн нефти в год. В результате компаниям приходится сокращать реальную добычу. Удары наносились даже по танкерам, конкретно зафрахтованным Chevron. Очевидно, что эти компании вышли на администрацию США, из-за чего американские власти и выдвинули жесткое требование Киеву». Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Специалист добавил, что особое раздражение команды Трампа вызвало повторное игнорирование Киевом четких сигналов и предупреждений со стороны Белого дома.

«Ситуация усугубляется тем, что Киев совершает такие атаки неоднократно. Ранее украинские силы целенаправленно уничтожили одно из трех выносных причальных устройств КТК. Тогда в Госдепартамент США даже вызывали украинского посла для жесткого внушения, четко дав понять, что инфраструктуру КТК трогать нельзя — украинская сторона прекрасно знала, чья это нефть. Тем не менее удары возобновились, что стало дополнительным мощным фактором раздражения для Вашингтона».

Комментируя обещания Киева прекратить атаки в обмен на поставки систем ПВО, специалист выразил сомнение в том, что Украина окончательно откажется от такой практики, указав на принципиальное различие во взглядах сторон на этот вопрос.