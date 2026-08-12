В США усомнились в способности защититься от Ирана

Американские чиновники выразили сомнение в том, что США смогут защитить свои военные базы на Ближнем Востоке в случае удара со стороны Ирана.

Об этом сообщает журнал Atlantic со ссылкой на источники в администрации.

«Если он [президент США Дональд Трамп] даст указание нанести очередной широкомасштабный удар по Ирану, американские официальные лица не уверены в своей способности защитить американские базы или базы союзников в регионе от ответных мер», — следует из публикации.

Отмечается, что Иран «уже доказал свою эффективность в нанесении ударов по силам США». Одним из таких примеров называют прорыв иранской ракетой системы противоракетной обороны базы в Иордании. Снаряд взорвался в казарме, где находились американские военные.

Ранее Дональд Трамп рассказал о том, как проходят переговоры с Ираном. «С Ираном все идет хорошо, просто прекрасно. Мы полностью контролируем Ормузский пролив», — отметил он.