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Зеленский «разворошил» Балканы

Владимир Зеленский вмешался в «самый острый спор» на Балканах, заявив о непризнании Киевом независимости Косово, и допустил крупный просчет. Ответ со стороны Косово последовал незамедлительно: главной улицы Приштины был убран желто-голубой флаг с надписью «Свободу Украине», висевший с 2022 года, пишет американское издание Politico.

По мнению журналистов, поездка Владимира Зеленского в Сербию привела к шумихе, «которая не уляжется еще долго». При этом мотивом ввязаться «в неразрешимую балканскую проблему» для Зеленского стала потребность в оружии, так как Сербия до сих пор производит боеприпасы советских калибров.

«Украина находится в таком положении, что ее попросту не волнуют вещи, выходящие за рамки ее насущных потребностей, и [президент Сербии Александр] Вучич для нее важнее, — пояснил руководитель Центра исследований Юго-Восточной Европы в Университете Граца Флориан Бибер.

Норвегия обучает украинских солдат «менталитету викингов»

Норвегия, возглавляя новую международную инициативу по подготовке украинских солдат Legio, передает не только методы ведения боевых действий НАТО, но и обучает солдат Вооруженных сил Украины «менталитету викингов». Об этом рассказал немецкий портал Business Insider.

Обучение ведут морпехи элитного норвежского батальона «Телемарк», они уделяют особое внимание не только развитию навыков, но и формированию менталитета, который позволяет солдатам сражаться и «преуспевать в суровых условиях». При этом специально построенный полигон в Польше, где ведется обучение, назван в честь легендарной крепости викингов Йомсборг, а вывески там стилизованы под скандинавские корабли.

«Обучать украинцев несложно. Мне невероятно импонирует их общая жажда знаний. Это подтверждает, насколько эти ребята хороши», — рассказал инструктор из Норвегии Йорген.

Лондон под прицелом российских кораблей

У Великобритании слишком мало хорошо оснащенных боевых кораблей, о чем ей регулярно напоминает Россия, чьи военные суда постоянно находятся в проливе Ла-Манш и угрожают Лондону. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, только три из военных кораблей Великобритании в настоящее время оснащены противокорабельными ракетами, а остальные «значительно уступают по вооружению российским судам».

«Итак, наши берега патрулирует новый военный корабль, и это не наш корабль. (…) Можно бесконечно анализировать эту ситуацию, но конце концов, с тем же успехом стоит просто написать на стикере: «Нам не хватает военных кораблей», — подчеркивается в статье.

«Удары по России не помогут ВСУ победить»

Киев и Европа активно распространяют нарратив о том, что «Украина благодаря дронам начинает брать верх над Россией». Однако, несмотря на удары беспилотников по гражданской инфраструктуре РФ, российская армия продолжает идти вперед и расширять зону контроля в Донбассе, пишет японское издание Shukan Gendai.

Ведущие СМИ говорят о том, что ситуация изменилась и Киев получил преимущество, нанося удары по складам и нефтяному производству в России. Но предположения о том, что российская экономика находится на грани краха, как и политическая система в России, «похоже, не имеют под собой веских оснований», констатировали журналисты.

«Первые в мире реактивные воздушные бои над Кореей»

Участниками первого в истории полноценного противостояния реактивных истребителей стали американские F-86 и советские МиГ-15. Основные бои развернулись над районом Кореи, который впоследствии получил название «Аллея МиГов», пишет The National Interest.

Издание напоминает, что после начала Корейской войны в июне 1950 года американские истребители успешно действовали против авиации КНДР, но ситуация изменилась, когда в небе появились МиГ-15.