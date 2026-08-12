Появились кадры, как Трампа тайно пересаживали на борт ВВС

New York Times опубликовала кадры, на которых запечатлено, как президента США Дональда Трампа тайно перевозят в фургоне на военный самолёт в рамках операции спецслужб, сообщает издание. Ранее WP утверждала, что в июле в Анкаре Трампа пересадили на военный борт из-за угрозы иранского покушения.

NYT сообщает, что госсекретарь Рубио знал об угрозе и помог спланировать операцию.

На кадрах видно, как Трамп поднимается на борт Air Force One на виду у камер. Журналистам велели держать шторки опущенными.

Позже от самолёта отъехал грузовик с контейнером. На борту находились другие высокопоставленные лица.

Старый Air Force One мог быть оснащён системой ослепления ракет. Новый борт таких возможностей может не иметь.

Белый дом и Трамп утверждали, что вылет прошёл штатно. Однако NYT указывает на секретную операцию.

В 2025 году США уже усиливала меры безопасности президента. Кроме того, в июле 2026 года Трамп посещал саммит НАТО в Анкаре.