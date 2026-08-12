СМИ: Вэнс предупредил Зеленского из-за атак на КТК

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Владимира Зеленского о необходимости прекратить атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц двух стран.

Отмечается, что администрация США также предостерегла Киев от ударов по нероссийским судам в Черном море. Речь шла о нефтяных танкерах, которые используют инфраструктуру КТК, через которую экспортируется нефть из Казахстана, а также о самом трубопроводном консорциуме.

По информации издания, тема обсуждалась во время разговора Вэнса и Зеленского 31 июля. После этого Киев якобы не наносил ударов по танкерам, находящимся в районе терминала КТК.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл удары ВСУ по объектам консорциума вопиющими, подчеркивая, что это нападение не только на Россию, но и на Казахстан и США.