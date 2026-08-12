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СМИ: Вэнс предупредил Зеленского из-за атак на КТК

Никита Бородкин

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Владимира Зеленского о необходимости прекратить атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на официальных лиц двух стран.

СМИ: Вэнс предупредил Зеленского из-за атак на КТК
© Global Look Press

Отмечается, что администрация США также предостерегла Киев от ударов по нероссийским судам в Черном море. Речь шла о нефтяных танкерах, которые используют инфраструктуру КТК, через которую экспортируется нефть из Казахстана, а также о самом трубопроводном консорциуме.

По информации издания, тема обсуждалась во время разговора Вэнса и Зеленского 31 июля. После этого Киев якобы не наносил ударов по танкерам, находящимся в районе терминала КТК.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл удары ВСУ по объектам консорциума вопиющими, подчеркивая, что это нападение не только на Россию, но и на Казахстан и США.