Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra в связи с аномальной жарой и засухой в стране, сообщает The Guardian.

Встреча пройдет в среду на фоне новой волны высоких температур. В четверг в некоторых регионах столбики термометров могут подняться до 38 градусов. С начала года в Британии зафиксировано 35 дней с температурой выше 30 градусов — рекордный показатель.

Почти три четверти территории Англии, где проживают 45 млн человек, охвачены засухой из-за продолжительной жары и отсутствия осадков. Июль стал самым сухим месяцем в Англии за последние 190 лет. В значительной части королевства введены ограничения на использование воды, затрагивающие десятки миллионов жителей.

Ранее стало известно, что в Италии и Хорватии объявили предупреждения красного уровня о высокой температуре. Оранжевый уровень действует на юго-востоке Франции, севере Швейцарии, западе Польше и большой части юго-восточной Европы.