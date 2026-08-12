Стало известно, сколько поляков хотят депортировать украинцев

Большинство польских граждан — 67,2% — поддерживают депортацию безработных украинских мужчин призывного возраста, свидетельствуют данные опроса IBRiS для Rzeczpospolita. Наиболее активно за высылку выступают жители старше 50 лет — 80%. Среди молодёжи 18–29 лет поддержка составляет лишь 40%.

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23,4% опрошенных высказались против, 9,4% не имеют мнения. Инициатива принадлежит оппозиционной партии "Право и справедливость".

Опрос показал раскол по возрастному признаку. Молодые поляки менее склонны поддерживать депортацию.

Ранее вице-председатель ПиС заявил о планах депортировать безработных украинцев в случае победы на выборах 2027 года.

Вопрос миграции остаётся острым в польском обществе. Дискуссия продолжается.

В 2025 году Польша уже обсуждала возвращение украинцев. Кроме того, в июне 2026 года опросы показывали рост антимиграционных настроений.