Sky: премьер Британии проведет чрезвычайное заседание из-за жары и засухи

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra в связи с экстремальной жарой и засухой в Соединенном Королевстве. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Встреча состоится в среду на фоне новой волны жаркой погоды. В четверг в ряде районов страны температура может подняться до 38 градусов.

На Британских островах с начала года температура 30 градусов и выше держится уже на протяжении 35 дней, что является рекордным показателем.

Почти три четверти территории Англии с населением 45 млн человек в настоящее время охвачены засухой в условиях долго сохраняющейся жаркой погоды и практически полного отсутствия дождей. Июль оказался самым сухим месяцем в Англии за 190 лет. На большой части королевства действуют ограничения на использование воды. Они затрагивают десятки миллионов человек.