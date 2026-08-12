Ирану были известны подробности пребывания Трампа в Турции

Ирану, как утверждается, были известны подробности пребывания Трампа на июльском саммите НАТО в Турции. Соединенные Штаты получили множество источников информации, в том числе об одной потенциальной угрозе, связанной с ракетой, запускаемой с переносной установки. Эти данные и стали причиной тайной операции, устроенной охраной американского президента.

Иранская угроза, которая побудила президента США Трампа в прошлом месяце провести секретную операцию с перемешением из лайнера Air Force One на военный борт, возникла в тот момент, когда завершалось его пребывание на саммите НАТО в Турции 8 июля, пишет The New York Times.

По словам двух американских чиновников, осведомленных об угрозе, американская разведка получила множество потоков информации. Они знали, что существует конкретная угроза попадания ракеты класса "земля-воздух" по самолету Air Force One, то есть по самолету, на борту которого находится президент Соединенных Штатов, и что кто-то в непосредственной близости от саммита НАТО был замечен с переносным зенитно-ракетным комплексом. По словам официальных лиц, иранцы знали, где конкретно остановился Трамп в Анкаре, в том числе на каком этаже здания.

Официальные лица говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить разведданные, связанные с угрозой, отмечает The New York Times.

Эта информация была сочтена достаточно достоверной, чтобы побудить Трампа и высокопоставленных членов его администрации предпринять экстраординарные попытки устроить обманку, чтобы вывезти президента сверхержавы из Турции. Перед камерами Дональд Трамп поднялся на более старый (по сравнению с подаренным Катаром новеньким лайнером) самолет Air Force One, которым, как он объявил, решил воспользоваться “в память о старых временах”, прежде чем улизнуть в контейнере для погрузки питания в аэропорту и улететь на военном самолете из Турции.

В прошлом Трамп был мишенью иранских заговоров, напоминает The New York Times. В 2024 году во время предвыборной кампании в Батлере, штат Пенсильвания, в него попала пуля потенциального убийцы, а позже в том же году на его поле для гольфа во Флориде он стал мишенью другого вооруженного человека. Впрочем, признает The New York Times, эти две попытки убийства не были связаны с иранскими угрозами.

Но один человек был осужден за организацию заговора против Трампа по найму, который был раскрыт администрацией Байдена. Утверждалось, что этим заговором руководили иранцы, используя подставных лиц, отмечает The New York Times.