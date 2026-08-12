Правительство президента Украины Владимира Зеленского производит позитивные новости, скрывая информацию о сбитых ракетах. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко в социальной сети X.

«Хотите мастер-класс по производству позитивных новостей, любезно предоставленный правительством Зеленского? Шаг первый: просто перестаньте рассказывать своему собственному народу, сколько российских ракет вы якобы сбили», — написала Гавришко.

Украинские системы ПВО, по ее словам, не сбивают ни одной из российских ракет, а настоящими «перехватчиками» являются заводы, склады и электростанции.

Ранее Гавришко осудила требование Владимира Зеленского к Западу по поводу поставок ракет для систем Patriot. По ее словам, самую высокую цену платят обычные граждане Украины.