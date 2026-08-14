Маск показал видео о «покупке» Британии

Американский предприниматель Илон Маск выложил в сеть сгенерированное искусственным интеллектом видео о том, что он «купил» Великобританию. Ролик он выложил в соцсети X.

На видео миллиардер представлен в образе героя из комедийных шпионских фильмов про Остина Пауэрса. В синем костюме в полоску он танцует на улицах Лондона. Периодически в ролике появляются надписи «Илон Маск: человек, купивший Велиокбританию», «сколько стоит?» и другие.

Илон Маск в шутку спросил, сколько стоит Великобритания

Ранее Илон Маск в шутку поинтересовался суммой, за которую мог бы купить королевство.