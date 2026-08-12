СМИ: Бернэм провалил первое серьезное испытание на посту

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм не справился с первым серьезным испытанием на посту. С такой оценкой выступила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, первым "настоящим испытанием на лидерство" стал вопрос о возможном досрочном освобождении осужденных за убийство полицейского Энди Харпера в 2019 году. Газета назвала провалом неоднократную смену позиции по поводу их выхода на свободу. Сначала Бернэм приостановил действие решения о досрочном освобождении для заключенных по всей стране, а потом возобновил его, ограничив освобождение отбывающим срок за преступления на сексуальной почве. После новой волны критики Бернэм заявил, что существует способ оставить причастных к смерти полицейского за решеткой, однако конкретного алгоритма так и не предоставил.

15 августа 2019 года в графстве Беркшир на юге Великобритании преступники сбили на машине полицейского Харпера в момент расследования дела о краже со взломом.

С сентября 2024 года в Великобритании начала действовать схема, по которой заключенных, отбывших 40% тюремного срока, поэтапно выпускают на свободу из-за нехватки мест в тюрьмах. По данным газеты The Guardian, более 70 тыс. человек были освобождены по этой программе. Предыдущее лейбористское правительство во главе с Киром Стармером планировало, что с сентября текущего года вступят в силу новые правила, по которым на свободе смогут оказаться заключенные, отбывшие в тюрьме треть своего наказания. Бернэм в конце июля заявил, что пересмотрит эту программу. После проведенного анализа он объявил, что планы его предшественника не будут свернуты. Согласно данным Минюста страны, пенитенциарная система загружена почти на 98%.