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Politico назвало неуклюжими слова Зеленского о непризнании независимости Косово

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Издание Politico назвало слова Владимира Зеленского о непризнании Украиной самопровозглашённой республики Косово неуклюжими.

Зеленского раскритиковали за заявление о статусе Косово
© Zuma / ТАСС
«Он влез в самый острый региональный спор, заявив, что Украина продолжит не признавать независимость Косово», — говорится в материале.

Ранее власти самопровозглашённого Косово сняли большой флаг Украины в центре Приштины из-за непризнания Киевом независимости республики.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна ничего не потеряла из-за визита Владимира Зеленского и не перешла на его сторону в конфликте с Россией.