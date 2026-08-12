Зеленского раскритиковали за заявление о статусе Косово

Издание Politico назвало слова Владимира Зеленского о непризнании Украиной самопровозглашённой республики Косово неуклюжими.

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«Он влез в самый острый региональный спор, заявив, что Украина продолжит не признавать независимость Косово», — говорится в материале.

Ранее власти самопровозглашённого Косово сняли большой флаг Украины в центре Приштины из-за непризнания Киевом независимости республики.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна ничего не потеряла из-за визита Владимира Зеленского и не перешла на его сторону в конфликте с Россией.