В Иране осознали влияние запугивания на Трампа

В Иране усилилось влияние радикальных сил, которые считают давление на президента США Дональда Трампа эффективным инструментом и намерены продолжать этот курс.

Перестановки в руководстве страны свидетельствуют о консолидации вокруг Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает Bloomberg.

«Более радикальные элементы уверены в себе. Они чувствуют себя впереди и поняли, что язык запугивания работает на Трампа, поэтому все это часть процесса их сплочения вокруг этой идеи и дальнейшего укрепления своих позиций», — заявила руководитель отдела геоэкономики Ближнего Востока в Bloomberg Economics Дина Эсфандиари.

Ранее советник верховного лидера республики Мохсен Резаи был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности. Мохаммад-Багер Зольгадр — предшественник Резаи — получил должность советника по политическим вопросам.