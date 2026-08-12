СМИ обнародовали «пророчества Ванги» о 2026 годе: от Третьей мировой до «властелина мира»

Британские и индийские таблоиды активно обсуждают предсказания, которые приписывают болгарской прорицательнице Ванге. По данным газет, в 2026 году ожидаются глобальные потрясения — от начала Третьей мировой войны до смены власти в России. Британское издание Metro пишет, что в этом году якобы должна произойти встреча с инопланетянами (в ноябре), а также возможен силовой захват Тайваня Китаем, прямая война между США и Россией.

Кроме того, в ряде публикаций говорится, что президент России Владимир Путин может потерять власть до начала 2027 года. Однако авторы материала признают, что письменных подтверждений этому нет и, скорее всего, такие прогнозы были приписаны Ванге позднее.

Индийская Times of India приводит другую версию: война начнется весной на Востоке и перерастет в мировую, которая уничтожит Запад. Также упоминается, что Владимир Путин станет «властелином мира», а Европа превратится в «пустыню».

Британский таблоид Daily Star добавил, что Ванга будто бы предвидела в 2026 году землетрясения, извержения вулканов и климатические сдвиги, которые могут привести к гибели экосистем и разрушению инфраструктуры.

Обозреватель Михаил Тюренков отметил, что с православной точки зрения подобные прогнозы не имеют достоверной ценности и нередко используются для манипуляции общественным мнением. В РПЦ также напомнили, что православным не следует полагаться на даты и сроки «Судного дня», известные только Богу. В церкви предостерегают от доверия таким публикациям, напоминая о важности духовной трезвости.