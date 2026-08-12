«Мы знаем, как отстаивать свою позицию»: стратегический союзник ударил по Трампу

Израиль отказался от плана «Совета мира», созданного президентом США Дональдом Трампом для урегулирования ситуации в секторе Газа. При этом возле Рафаха началось строительство домов, и эксперты не исключают, что это может быть поселенческий проект Тель-Авива. Что происходит в регионе, разбиралось РИА Новости.

Напомним, что 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. Военные действия сопровождались масштабными разрушениями и массовой гибелью людей, в том числе детей.

Для урегулирования ситуации президент США Дональд Трамп создал «Совет мира». Изначально этот проект был задуман как узкий инструмент под координацию помощи сектору Газа, однако в итоге он стал превращаться в площадку для стабилизации любых конфликтов, своеобразную альтернативу ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже подчеркнул, что выведет войска из Газы только после того, как палестинское движение ХАМАС будет «по-настоящему разоружено». При этом Израиль продолжает наносить удары по Газе, в результате которых гибнут люди.

«У них есть идеи. Некоторые для нас приемлемы, а некоторые — нет, и мы знаем, как отстаивать свою позицию по этим вопросам», — заявил он, говоря о мирном плане.

В свою очередь председатель «Совета мира» Николай Младенов, комментируя ситуацию, заметил, что «никто не обязан что-либо предпринимать» до тех пор, пока у группировок в Газе не будет изъято оружие. По его словам, ЦАХАЛ уйдет из Газы только тогда, когда станет ясно, что оружие у ХАМАС стало «непригодным для использования». При этом ничто «не ограничивает право Израиля реагировать на угрозу, если она неизбежна».

На этом фоне правительство Нетаньяху приступило строительству жилого квартала в секторе Газа, в восточном Рафахе. Проект финансируют Объединенные Арабские Эмираты. Сборные модули доставят к ноябрю и, по данным западных СМИ, они смогут разместить десятки тысяч палестинских беженцев, но только после фильтрации. А периметр поселка возьмут под контроль израильские военные.

Целый год о мирном плане вообще ничего не было слышно и документ даже не размещен на официальном сайте «Совета мира», отметила старший научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Галина Царегородцева.

«Предложения сводятся к пожеланиям всего хорошего обеим сторонам конфликта. Ни конкретики, ни гарантий. Неудивительно, что переговорный процесс не развивается», — констатировала она.

При этом, по словам политолога, строительство под Рафахом не вселяет оптимизма, так как если туда завезут израильтян, то эти дома превратятся в «очередной поселенческий проект Тель-Авива».

Большинство израильтян согласны с тем, что палестинцы — их стратегические противники, от которых нужно избавиться. Перед Израилем стоит задача «стереть Газу с лица земли», заметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Николай Сухов.

«Неважно, что американцы или «Совет мира» предложат Нетаньяху, никакие уступки со стороны ХАМАС не изменят эту позицию», — уверен эксперт.

По его словам, президент США Дональд Трамп «способен еще очень долго заниматься урегулированием палестино-израильского конфликта», а если ему это надоест, то американский лидер просто переключится на Иран, Украину или страны Южной Америки.