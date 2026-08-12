Уиткофф опубликовал фото с освобожденным РФ американцем Гилманом

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф опубликовал фотографии со встречи с прибывшим в США американцем Робертом Гилманом, осужденным в России в 2022 году и освобожденным по состоянию здоровья.

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"Особый вечер, посвященный возвращению американского гражданина домой к своей семье и стране", - написал он в комментарии к посту в X с фотографиями, где он запечатлен с Гилманом и его матерью на борту самолета.

Ранее спецпосланник американского президента заявил, что намерен встретить в США Гилмана, который возвращается домой "после более чем четырех лет пребывания под стражей в России".

Президент США Дональд Трамп 11 августа заявил о возвращении из РФ осужденного американского военнослужащего Роберта Гилмана. По утверждению главы государства, президент РФ Владимир Путин согласился освободить американца без обмена на кого-либо из россиян. Как сообщило ранее агентство Reuters, Гилман, задержанный в 2022 году на вокзале Воронежа за пьяный дебош, вылетел в США спецрейсом.