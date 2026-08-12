В ЕС испугались появления «троянского коня» внутри сообщества

Перспектива появления "троянского коня" внутри Евросоюза побуждает несколько стран сообщества не форсировать процесс приема новых членов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.
Несмотря на то, что правительства стран ЕС публично поддерживают расширение объединения, против ускоренного присоединения кандидатов выступают Франция, Германия и Нидерланды, отмечает издание. По его данным, опасения связаны с тем, что в случае слишком быстрого расширения смена правительств в присоединившихся государствах может привести к блокировке ключевых инициатив ЕС.
"Существует причина, по которой процесс расширения занимает десятилетия, - пояснил дипломат, представляющий одну из стран, скептически настроенных к ускоренному приему. - Мы боимся, что впустим "троянского коня".
По словам источников, ЕК разрабатывает проект пересмотренных правил для новых стран-участниц, который будет представлен лидерам ЕС на заседании Европейского совета 15 октября. Пересмотр призван развеять опасения, что принимать решения и распределять ресурсы станет еще сложнее, если блок расширится, пишет издание.
Как отмечает Politico, Венгрия до сих пор не дала добро на открытие всех переговорных кластеров по Украине и Молдавии. По словам чиновников, в связи с этим на Венгрию оказывается давление.
Процесс переговоров о вступлении в ЕС разбит на 33 раздела (главы), которые в свою очередь неравномерно объединены в шесть кластеров. Начало переговоров не задает никаких временных рамок и не дает гарантий приема в ЕС. Так, Черногория, которая может вступить в ЕС в следующем году, ведет эти переговоры уже 14 лет. Турция, которая не имеет никаких шансов на вступление, формально остается кандидатом и ведет переговоры о приеме уже почти 21 год.