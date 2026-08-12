Адвокат освобожденного американца Гилмана заявила, что он сильно болен

Состояние здоровья освобожденного из гуманитарных соображений американского военнослужащего Роберта Гилмана остается тяжелым. Об этом в беседе с ТАСС сообщила его адвокат Ирина Бражникова.

"Ему предстоит продолжить лечение. Сейчас он уже может сидеть и немного разговаривать", – сказала она.

Однако, по словам защитника, положительная динамика уже заметна. Подробности о дальнейших этапах лечения и месте его прохождения адвокат не уточнила.

Гилмана задержали в январе 2022 года на вокзале в Воронеже за пьяный дебош в поезде Сухум – Москва. В отделении полиции мужчина ударил правоохранителя ногой. Тогда суд приговорил его к 4,5 года колонии общего режима, а спустя время срок был уменьшен на год.

Новое дело в отношении мужчины было возбуждено после того, как во время отбывания наказания американец применил насилие в отношении сотрудника колонии. В 2024 году Гилману назначили 7 лет и 1 месяц колонии строгого режима, а также штраф в размере 300 тысяч рублей. Позже срок был увеличен еще на год.

Кроме того, в конце 2025-го суд вынес Гилману еще один приговор по двум эпизодам применения насилия в отношении сотрудников ФСИН.

7 августа США призвали Россию освободить Гилмана. С соответствующим обращением к Москве выступили Белый дом и Государственный департамент. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил освобождение американца, уточнив, что его доставят на военную базу Эндрюс под Вашингтоном.