Депутаты от десяти оппозиционных партий Турции призвали власти страны признать паспорта Абхазии и установить прямое морское и воздушное сообщение с республикой. Инициативу в Сухуме встретили с осторожным оптимизмом, но ключевое слово остаётся за Москвой.

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Заявление прозвучало на прошлой неделе от депутатов, представляющих 206 парламентских мест — около 34% состава турецкого парламента. Они потребовали «покончить с изоляцией Абхазии», ссылаясь на исторические и родственные связи: после Кавказской войны XIX века значительная часть абхазов оказалась на территории современной Турции, и сегодня их диаспора насчитывает до полумиллиона человек.

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В обращении говорится о необходимости организовать паромное сообщение, запустить прямые авиарейсы и признать паспорта граждан республики. Инициаторы кампании ссылаются на «прецедент Кипра» — признание Турцией независимости Турецкой Республики Северного Кипра в 1983 году. В Абхазии инициативу назвали шагом к восстановлению прав человека и расширению международного признания.

Однако внутри Абхазии возникли споры. Федерация абхазских культурных центров (Абхафед) раскритиковала действия депутатов, а оппозиция обвинила власти в попытке «разыграть турецкую карту» и поссорить страну с Россией. В Грузии заявили, что Анкара признаёт территориальную целостность страны, а в Тбилиси инициативу турецких депутатов не комментируют.

Официальная Анкара пока молчит. Турция традиционно ограничивает визиты абхазских делегаций по требованию Грузии, но в МИД страны не раз заявляли о готовности обсуждать гуманитарные аспекты, включая упрощение передвижения. Однако любой шаг Турции упирается в главный ограничитель — экономическую и военную зависимость Абхазии от России, которая пока не комментирует инициативу, но именно её позиция станет определяющей.