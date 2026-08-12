Россия воздержалась от резкой публичной критики Сербии после первого официального визита Владимира Зеленского в Белград. Авторы публикации на китайской платформе Baijiahao расценили сдержанность Москвы как попытку не допустить открытого конфликта с Александром Вучичем.

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Зеленский находился в Сербии 7–8 августа. У Дворца Сербии его встретили с почетным караулом, исполнением гимнов и официальной церемонией. Это была первая поездка Зеленского в страну после избрания президентом Украины в 2019 году и первый визит украинского лидера в Сербию за восемь лет.

В Baijiahao сочли торжественный прием сигналом Евросоюзу о готовности Белграда развивать отношения с Киевом. Однако официальная программа переговоров была посвящена двустороннему сотрудничеству, торговле, энергетике, инфраструктуре и европейской интеграции. Вучич назвал приезд Зеленского важным шагом к укреплению политического диалога, сообщила пресс-служба президента Сербии.

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Стороны договорились подготовить до конца года соглашение о свободной торговле. Кроме того, представители двух стран подписали меморандум о сотрудничестве в области здоровья животных и безопасности пищевой продукции. Белград также подтвердил намерение продолжать гуманитарную помощь Украине, в том числе лекарствами и оборудованием для энергетической отрасли.

Вучич заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Одновременно он поблагодарил Киев за отказ признавать независимость Косова, которое Сербия считает частью своей территории. Военное сотрудничество во время встречи не обсуждалось, передает Reuters.

Сербский президент также не объявил о присоединении страны к антироссийским санкциям. Белград сохраняет тесные экономические связи с Москвой и получает из России большую часть необходимого газа. После переговоров Вучич отверг заявления о переходе Сербии на сторону Киева, подчеркнув, что страна продолжит проводить самостоятельную внешнюю политику.

На этом фоне авторы Baijiahao обратили внимание на отсутствие жесткой реакции со стороны Москвы. По их версии, публичную критику вместо российских властей взяли на себя пророссийские политические силы внутри Сербии. При этом данных о том, что их выступления были согласованы с РФ, не приводится.

В день встречи в центре Белграда прошла небольшая акция против приезда Зеленского. По сообщениям СМИ, в ней участвовали около 50 сторонников пророссийской оппозиции. Они принесли флаги Сербии и России, а также портреты Владимира Путина. Поэтому утверждение о прокатившейся по стране «волне протестов» не подтверждается: независимые источники характеризовали выступление как немногочисленное.

Участники акции и отдельные сербские политики также поставили под сомнение полномочия Зеленского, президентский срок которого формально истек в мае 2024 года. Это являлось позицией противников визита, а не официальным заявлением властей Сербии или России.

В результате встреча показала сохранение прежней тактики Белграда. Сербия продолжила сближение с Украиной и Евросоюзом, но не отказалась от отношений с Москвой, не присоединилась к санкциям и не дала обещаний о военной поддержке Киева.