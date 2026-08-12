Трамп заявил, что с удовольствием выдвинул бы свою кандидатуру на третий срок

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что с удовольствием выдвинул бы свою кандидатуру на третий президентский срок, однако, по его словам, закон этого не позволяет.

Он отметил, что многие хотели бы видеть его вновь в Белом доме, но конституционные ограничения строги.

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Следующие выборы должны состояться в 2028 году, и хотя Трамп ранее не исключал возможности обойти ограничения, упоминая некие «пути», действующая поправка к Конституции США запрещает занимать пост президента более двух четырёхлетних сроков. Для Трампа нынешний срок является вторым.

Ранее сообщалось, что истребитель F-16 перехватил самолет над Огайо.