На Западе заявили об отчаянии Зеленского из-за одной крупной проблемы на Украине

На Украине дефицит энергомощностей будущей зимой может возрасти вдвое. К такому выводу пришло издание IntelliNews.

«К сегодняшнему дню энергетические мощности Украины сократились с довоенных чуть менее 60 ГВт до 12 ГВт. Если российские ракеты этой зимой будут так же активны, как прошлой, дефицит может почти удвоиться», — сказано в материале.

При этом украинские власти не понимают, как справиться с ситуацией. Как пишет СМИ, в голосе украинского лидера Владимира Зеленского начали звучать нотки отчаяния.

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Ранее сообщалось, что на фоне ударов по энергоинфраструктуре украинцам следует начать покупать к зиме аккумуляторы и другое оборудование. С призывом по поводу зимы к согражданам обратился советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

До этого майор ВСУ Юрий Федоренко призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме из-за отключений электроэнергии.